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  3. 24 Ocak 2020 12:47

Kendi evinde üstsüz gezen kadın başına iş açtı

Evde üvey çocukları varken üstsüz gezen 27 yaşındaki genç kadın, hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Kendi evinde üstsüz gezen kadın başına iş açtı

27 yaşındaki Tilli Buchanan, evde üvey çocukları varken evde üstsüz gezdiği için hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya.

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Kendi evinde üstsüz gezen kadın başına iş açtı

ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan kadın, kocası ile birlikte evin garajında tamirat işleri yaptıktan sonra üzerini çıkardı.

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Kendi evinde üstsüz gezen kadın başına iş açtı

Yorgun düşüp terlediği için üzerine çıkartan kadına, üvey çocukları tarafından "neden üstsüz gezdiği" sorusu yöneltildi.

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Kendi evinde üstsüz gezen kadın başına iş açtı

Kadın da çocuklara "babaları evde tişörtsüz gezebiliyorsa, kendisinin de aynı şekilde gezebilmesi gerektiği" yanınıtını verdi.

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