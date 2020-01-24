Kendi evinde üstsüz gezen kadın başına iş açtı
Evde üvey çocukları varken üstsüz gezen 27 yaşındaki genç kadın, hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.
27 yaşındaki Tilli Buchanan, evde üvey çocukları varken evde üstsüz gezdiği için hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya.
ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan kadın, kocası ile birlikte evin garajında tamirat işleri yaptıktan sonra üzerini çıkardı.
Yorgun düşüp terlediği için üzerine çıkartan kadına, üvey çocukları tarafından "neden üstsüz gezdiği" sorusu yöneltildi.