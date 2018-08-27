Kent merkezinde zor anlar ! Bir anda bastırdı...
Eskişehir ve Bursa'da etkili olan sağanak yağış ve dolu zor anlar yaşattı
Kent merkezinde akşam saatlerinde bastıran yağmur ve beraberinde gelen fırtına, hayatı adeta felç etti. Günlerdir süren sıcak havaların ardından gelen yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Fırtına ile şiddetini arttıran yağmur ile çatılarda bulunan plastik plakalar uçarken çevredekiler büyük panik yaşadı.
Çatılardaki cisimler fırtınanın etkisiyle düşerken herhangi birine bir şey olmaması yüreklere su serpti.