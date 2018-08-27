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  3. 27 Ağustos 2018 19:45

Kent merkezinde zor anlar ! Bir anda bastırdı...

Eskişehir ve Bursa'da etkili olan sağanak yağış ve dolu zor anlar yaşattı

Kent merkezinde zor anlar ! Bir anda bastırdı...

Eskişehir'de aniden bastıran yağmur ve fırtına Eskişehirlilere zor anlar yaşattı.

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Kent merkezinde zor anlar ! Bir anda bastırdı...

Kent merkezinde akşam saatlerinde bastıran yağmur ve beraberinde gelen fırtına, hayatı adeta felç etti. Günlerdir süren sıcak havaların ardından gelen yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Fırtına ile şiddetini arttıran yağmur ile çatılarda bulunan plastik plakalar uçarken çevredekiler büyük panik yaşadı.

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Kent merkezinde zor anlar ! Bir anda bastırdı...

Çatılardaki cisimler fırtınanın etkisiyle düşerken herhangi birine bir şey olmaması yüreklere su serpti.

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Kent merkezinde zor anlar ! Bir anda bastırdı...

Fırtına sebebiyle iş yerlerinin önünde bulunan tabelalar ise devrildi, balkonda eşyaları olan Eskişehirliler ise eşyalarına ve çevreye herhangi bir zarar gelmesine karşı önlemler aldı.

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