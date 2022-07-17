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Kilometrelerce araç kuyruğu: Tatilciler dönüşe geçti

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler, dönüşe geçti. Dönüşte metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kilometrelerce araç kuyruğu: Tatilciler dönüşe geçti - Resim: 1

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile birlikte Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda, tekrar yoğunluk başladı. Dün öğle ve akşam saatlerinde oluşan araç yoğunluğu, bu sabah da artarak sürdü.

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Kilometrelerce araç kuyruğu: Tatilciler dönüşe geçti - Resim: 2

TRAFİK ZAMAN ZAMAN DURDU
Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, kazalar nedeniyle zaman zaman trafik akışı durdu. Kavşaklarda önlem alan polisler de sürücüleri sık sık uyardı.

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Kilometrelerce araç kuyruğu: Tatilciler dönüşe geçti - Resim: 3
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Kilometrelerce araç kuyruğu: Tatilciler dönüşe geçti - Resim: 4
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