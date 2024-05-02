''Kiracılı'' diye aldığı evi görmek isteyince hayatının şokunu yaşadı
Bursa'da bir kişi kiracılı olarak satın aldığı evde kiracısıyla sorun yaşayınca tahliye davası açtı. Ancak Tahliye davasını kazanıp polis ile kiracısının kapısını çalan ev sahibi hayatının şokunu yaşadı.
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Bursa’da satın alıp kiraya verdiği evin kiracıları tarafından çöp ev olarak kullanılması ev sahibini çileden çıkardı. Tahliye davasını kazanmasına rağmen kiracısını evinden çıkaramayan ev sahibi üzerine birde tehdit edilince ne yapacağını şaşırdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi 2. Fırat Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, M.K. (40) 9 ay önce Işıktepe Mahallesi’nde içerisinde kiracının oturmaya devam ettiği bir ev satın aldı.
Bir süre sonra eve kendisi taşınacağı için kiracısı A.B. ve eşini evden çıkmaları konusunda ikaz eden M.K., sonuç alamadı. Tehdit edildiğini de iddia eden M.K., soluğu mahkemede aldı.