Kiraladığı evin içinden çıkan şeyi görenler şoke oluyor !

İrlandalı bir genç kirası çok düşük diye evin içine bile bakmadan hemen evi kiraladı! Asıl gerçek ise taşındıktan sonra ortaya çıktı! Meğer evin içinde özel bir bölme... İrlandalı Daniel Carley İngiltere'ye taşınırken kirası çok ucuz olan bir ev kiraladı. Evin küçüklüğü, az oda sayısı ve düşük metrakareli olmasını hiç takmayan genç sırf kirası çok uygun diye evi detaylı incelemeden hatta evin içini bile gezmeden hemen evi kiraladı.



