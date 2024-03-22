  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kış boyunca yağmayan kar baharda geldi; her yer bembeyaz

Kış boyunca yağmayan kar baharda geldi; her yer bembeyaz

Pek çok ilimizde olduğu gibi Sivas’ta da kış boyunca yağmayan kar, Mart ayının sonlarında yağdı. Önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: İHA
Kış boyunca yağmayan kar baharda geldi; her yer bembeyaz - Resim: 1
1 / 14
Kış boyunca yağmayan kar baharda geldi; her yer bembeyaz - Resim: 2

Sivas kent merkezinde önceki gün akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.

2 / 14
Kış boyunca yağmayan kar baharda geldi; her yer bembeyaz - Resim: 3

Kent genelinde etkili olan kar yağışı, Tarihi Cumhuriyet Meydanı’nda kartpostallık görüntüler oluşturdu. 

3 / 14
Kış boyunca yağmayan kar baharda geldi; her yer bembeyaz - Resim: 4

Sivas Belediyesi ekipleri, ulaşım yollarının yanı sıra park ve bahçelerde kar temizliği yaptı. 

4 / 14