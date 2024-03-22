Kış boyunca yağmayan kar baharda geldi; her yer bembeyaz
Pek çok ilimizde olduğu gibi Sivas’ta da kış boyunca yağmayan kar, Mart ayının sonlarında yağdı. Önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Kaynak: İHA
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Sivas kent merkezinde önceki gün akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.
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Kent genelinde etkili olan kar yağışı, Tarihi Cumhuriyet Meydanı’nda kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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Sivas Belediyesi ekipleri, ulaşım yollarının yanı sıra park ve bahçelerde kar temizliği yaptı.
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