Kış geri geldi! Yağışlar devam edecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Antalya il merkezi haric), Batı Karadeniz (Sinop haric), Ankara, Çankırı, Eskişehir çevreleri ile Rize ve Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı Karadeniz'in yüksek kesimleride karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Çanakkale'nin güneyi, Muğla'nın iç kesimleri, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük cevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın batı kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.