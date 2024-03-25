Kış geri geldi! Yağışlar devam edecek...
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yeni hafta şiddetli yağışlarla başlayacak. Hava sıcaklıklarında düşüşler bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Antalya il merkezi haric), Batı Karadeniz (Sinop haric), Ankara, Çankırı, Eskişehir çevreleri ile Rize ve Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı Karadeniz'in yüksek kesimleride karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Çanakkale'nin güneyi, Muğla'nın iç kesimleri, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük cevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın batı kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diger bölgelerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, sabah saatlerinden itibaren ülkemizin batı kesimlerde güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI :İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Çanakkale'nin güneyi, Muğla'nın iç kesimleri, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük cevrelerinde kuvvetli beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile zamanla İç Anadolu’nun batısında, güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.