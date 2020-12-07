Kısıtlamada futbol maçı yapan grup polisi görünce kaçtı
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 27 kişi, sosyal mesafe kuralını da hiçe sayıp, boş arazide futbol maçı yaptı. 27 kişinin polis otosunu görünce sokak aralarına kaçtığı anlar ise dronla havadan görüntülendi.
Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde dün 27 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, boş arazide çift kale futbol maçı yaptı.
Maske ve sosyal mesafe kurallarını da hiçe sayan kalabalık grubun maç yaptığı anlar ise kamerayla anbean görüntülendi.
Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis otosunu gören kalabalık, sokak aralarına koşarak kaçmaya çalıştı.