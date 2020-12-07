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  3. 07 Aralık 2020 12:20

Kısıtlamada futbol maçı yapan grup polisi görünce kaçtı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 27 kişi, sosyal mesafe kuralını da hiçe sayıp, boş arazide futbol maçı yaptı. 27 kişinin polis otosunu görünce sokak aralarına kaçtığı anlar ise dronla havadan görüntülendi.

Kısıtlamada futbol maçı yapan grup polisi görünce kaçtı

Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde dün 27 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, boş arazide çift kale futbol maçı yaptı.

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Kısıtlamada futbol maçı yapan grup polisi görünce kaçtı

Maske ve sosyal mesafe kurallarını da hiçe sayan kalabalık grubun maç yaptığı anlar ise kamerayla anbean görüntülendi.

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Kısıtlamada futbol maçı yapan grup polisi görünce kaçtı

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis otosunu gören kalabalık, sokak aralarına koşarak kaçmaya çalıştı.

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Kısıtlamada futbol maçı yapan grup polisi görünce kaçtı

Kısıtlamayı ihlal edenlerin yola koyduğu büyük taşlar nedeniyle polis araçları arazide ilerlemekte zorlandı. 27 kişinin sokak aralarına kaçtığı anlar ise dron ile havadan saniye saniye görüntülendi.

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