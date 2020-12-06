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  3. 06 Aralık 2020 17:11

Kısıtlamada sokaklar onlara kaldı

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, vatandaşlar evlerinde kalırken sokaklar turistlere kaldı.

Kısıtlamada sokaklar onlara kaldı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde, vatandaşlar evlerinde kalırken, cadde ve sokaklar yabancı turistlere kaldı.

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Kısıtlamada sokaklar onlara kaldı

Pazar gününü değerlendirmek için gezmeye çıkan turistlerin rağbet gösterdiği İstiklal Caddesi yasaksız günleri aratmadı. Kısıtlama dışında kalan turistler, denetleme noktasında, polis tarafından yapılan pasaport kontrolünün ardından dolaşmaya çıkarken, caddede yoğunluk oluştu.

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Kısıtlamada sokaklar onlara kaldı

Kontrol noktasında yapılan denetim sırasında, evrakı olmadığı halde sokağa çıkan bir vatandaş ile polis arasında tartışma yaşandı.

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Kısıtlamada sokaklar onlara kaldı

İsmi öğrenilemeyen vatandaş, ceza-i işlem uygulanması için istenen kimliğini vermemesi üzerine gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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