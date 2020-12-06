Kısıtlamada sokaklar onlara kaldı
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, vatandaşlar evlerinde kalırken sokaklar turistlere kaldı.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde, vatandaşlar evlerinde kalırken, cadde ve sokaklar yabancı turistlere kaldı.
Pazar gününü değerlendirmek için gezmeye çıkan turistlerin rağbet gösterdiği İstiklal Caddesi yasaksız günleri aratmadı. Kısıtlama dışında kalan turistler, denetleme noktasında, polis tarafından yapılan pasaport kontrolünün ardından dolaşmaya çıkarken, caddede yoğunluk oluştu.
Kontrol noktasında yapılan denetim sırasında, evrakı olmadığı halde sokağa çıkan bir vatandaş ile polis arasında tartışma yaşandı.