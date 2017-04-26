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  3. 26 Nisan 2017 13:21

Kız arkadaşını başka biriyle yakalayınca...

ABD’nin Teksas eyaletinde Duston Holloway isimli adam eve döndüğü zaman yatağında yarı çıplak hiç tanımadığı bir adam buldu. Üstelik gizemli yabancı adamın sevgilisinin yanında yatıyordu.

Kız arkadaşını başka biriyle yakalayınca...

Çoğu insan birlikte olduğu kişiyi başka biriyle yakaladığı zamana bağırıp çağırır. Ancak 23 yaşındaki Duston Holloway oldukça farklı bir intikam yolu denedi.

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Kız arkadaşını başka biriyle yakalayınca...

Genç adam eve geldiğinde sevgilisini yabancı bir adamla kendi yatağında uyurken buldu. Kadın kendinden geçmiş halde, adamsa yarı çıplak durumdaydı.

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Kız arkadaşını başka biriyle yakalayınca...

Duston odasına girdiği an gördüğü manzara karşısında adamı dövmek istediğini ancak sonra sakin kalıp daha mantıklı bir yol bulduğunu söylüyor.

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Kız arkadaşını başka biriyle yakalayınca...

Genç adam “Onu hırpalamak yerine ikisinin fotoğraflarını çektim. Üstelik önlerinde durarak bir de selfie çekip, sosyal medyadan paylaştım. “ diyor.

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