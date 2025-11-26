Kız kardeşinin kafasına silah dayayıp ''şaka yaptım'' dedi
Aydın'da bir kafede 18 yaşındaki kız kardeşinin kafasına silah dayayan şüpheli ağabey gözaltına alındı. Şüpheli kendisini "şaka yapıyordum" diyerek savunurken genç kız ağabeyinden şikayetçi olmadı.
Kaynak: DHA
Aydın'ın Efeler ilçesinde Girne Mahallesi’ndeki bir kafede meydana geldi. Murat Ö., üzerinde taşıdığı tabancayı yanındaki kız kardeşi E.Ö’nün başına dayadı. O anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, şüpheli M.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. M.Ö., emniyetteki ilk ifadesinde, kız kardeşine şaka yaptığını, tabancanın kuru sıkı olduğunu ve kendisine ait olmadığını öne sürdü.
E.Ö. ise ağabeyinden şikayetçi olmadı. Murat Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.
