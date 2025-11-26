Kız kardeşinin kafasına silah dayayıp ''şaka yaptım'' dedi

Görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, şüpheli M.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. M.Ö., emniyetteki ilk ifadesinde, kız kardeşine şaka yaptığını, tabancanın kuru sıkı olduğunu ve kendisine ait olmadığını öne sürdü.