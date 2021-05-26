KOBİ'lere ''nefes kredisi'' kredi desteği başladı... İşte tüm detaylar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla “2021 Nefes Kredisi”, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacak." açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir." denildi.