KOBİ'lere ''nefes kredisi'' kredi desteği başladı... İşte tüm detaylar
Hazine ve Maliye Bakanlığı pandemide etkilenen şirketlere kullandırılacak nefes kredisinin ayrıntılarını açıkladı. Uygulama 1 Haziran'da devreye girecek.
Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon lira altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan oda ve borsalara kayıtlı üyelere finansman imkanı sağlanacak.
Nefes Kredi'sinin tutarı 50 bin TL ile 200 bin TL arasında 6 ay geri ödemesiz 12 taksitli olacak.
Yıllık faiz oranı yüzde 17.5 olacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla “2021 Nefes Kredisi”, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacak." açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir." denildi.