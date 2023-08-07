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Kocaeli’de büyük patlama! Yaralılar var

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda patlama meydana geldi. Patlamada 5 kişi yaralanırken patlama ani saniye saniye kameralara yansıdı.

Kocaeli’de büyük patlama! Yaralılar var - Resim: 1

 Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silosunda meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

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Kocaeli’de büyük patlama! Yaralılar var - Resim: 2

Alınan bilgiye göre, saat 14.40 sıralarında Derince Limanı mevkiinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silolarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. 

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Kocaeli’de büyük patlama! Yaralılar var - Resim: 3

Patlamanın sesi Gölcük, Körfez ve Karamürsel'den de duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

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Kocaeli’de büyük patlama! Yaralılar var - Resim: 4

Durumla ilgili bilgi veren İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, "5 yaralımızın olduğunu biliyoruz. Yaralılarımızı ambulansla hastaneye sevk ettik. Şuanda gözüken durum hafif yaralı olarak görüyoruz. Arkadaşlarımızın hastanede tedavileri yapılacaktır" dedi.

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