Kocaeli’de büyük patlama! Yaralılar var

Patlamanın sesi Gölcük, Körfez ve Karamürsel'den de duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.