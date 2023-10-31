Kocaeli'de fabrika yangını

VALİ YAVUZ: HERHANGİ BİR YARALI YA DA CAN KAYBIMIZ YOK

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde İGSAŞ’a ait gübre fabrikasında çıkan yangınla ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yavuz, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, “Saat 15.45 sıralarında ilk ihbarın yapılmasıyla Valiliğimiz tarafından gerek itfaiye, gerek AFAD ve diğer teknik personeller bölgeye süratle yönlendirilmiş ve yangına müdahale edilmiştir. İlk tespitlere göre yangının bantlardan meydana geldiği tespit edilmiştir. Süratli bir müdahaleden sonra özellikle yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı özelliğe sahip maddeler alandan süratle uzaklaştırılmıştır ve müdahale derhal gerçekleştirilmiştir. Şu an itibariyle yangın söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Herhangi bir yaralı ya da can kaybımız yoktur. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.