Kocaeli'de fabrika yangını
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde İGSAŞ'a ait gübre fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Petrol Caddesi'ndeki İGSAŞ'a ait gübre fabrikasında çıktı. İşçiler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere müdahale etti.
Yangın, 30 dakikalık çalışma ile amonyak tüplerinin olduğu kısma ve bitişiğindeki TÜPRAŞ'a sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
VALİ YAVUZ: HERHANGİ BİR YARALI YA DA CAN KAYBIMIZ YOK
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde İGSAŞ’a ait gübre fabrikasında çıkan yangınla ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yavuz, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, “Saat 15.45 sıralarında ilk ihbarın yapılmasıyla Valiliğimiz tarafından gerek itfaiye, gerek AFAD ve diğer teknik personeller bölgeye süratle yönlendirilmiş ve yangına müdahale edilmiştir. İlk tespitlere göre yangının bantlardan meydana geldiği tespit edilmiştir. Süratli bir müdahaleden sonra özellikle yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı özelliğe sahip maddeler alandan süratle uzaklaştırılmıştır ve müdahale derhal gerçekleştirilmiştir. Şu an itibariyle yangın söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Herhangi bir yaralı ya da can kaybımız yoktur. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.