Kolonlarına ekleme yapılan bina için vahim iddia

Apartmanın 2 yıllık olduğunu ve sokakta sadece kendi apartmanlarının hasar gördüğünü söyleyen bina sakini Ebubekir Gök şöyle konuştu:



“Burası 2 senelik bir bina. Depremde ev üzerimize uçacak gibi hissettik biz. Yıkılacak zannettik ve kendimizi dışarı attık. Buraya hasar tespiti için geldiler ve binamıza az hasarlı raporu verdiler. Bizim burada şikayetimiz, kolonlarımızın üzerine hep taş doldurmuşlar. Yani birinci katın kolonlarının üzerine ek yapılış ve taş doldurulmuş. Zaten yakından bakınca da görünüyor.