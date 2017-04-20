Komando asteğmen adaylarının terörizmle mücadele eğitimi

Yılın dört ayında belli dönemlerde asteğmen olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetlerine müracaat eden üniversite mezunu adayları çok zorlu bir 13 hafta bekliyor. Gönüllük esasına göre komando eğitimi almak isteyen asteğmen adayları önce sağlık muayenesinden geçirilip 'komando olur' raporu alıyor. Adaylar ardından yılda dört dönem, komando eğitimlerine tabi tutuluyor.



