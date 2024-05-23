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Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oldu
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Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu oldu.

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biten mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Beşiktaş oldu.

TRABZONSPOR ONUACHU İLE ÖNE GEÇTİ

Mücadelenin ilk yarısında 1-0 öne geçen Trabzonspor'un gollerini Onuachu ve Pepe kaydetti.

BEŞİKTAŞ SON DAKİKADA KAZANDI

Beşiktaş'ın golleri Ghezzzal, Salih ve Al Musrati'den geldi. Maç boyunca üstün bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar sahadan 3-2 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

ŞEHİTLER İÇİN SİYAH KOL BANDI VE SAYGI DURUŞU

Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde şehit düşen askerler için 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Aynı zamanda takımlar siyah kol bandı ve ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ pankartı ile sahaya çıktı.

OLİMPİYAT STADYUMU KAPALI GİŞE

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında her iki takım taraftarı da kendilerine ayrılan yerleri doldurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, finali doğu ve kuzey tribünlerinde takip ederken, bordo-mavililer ise batı ve güney tribünlerinde yer aldı. Öte yandan tribünlere de 50 bin adet Türk bayrağı da dağıtıldı.

 MAÇ ÖNCESİ KONSER

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde sanatçılar Sefo ve Norm Ender de sahne aldı. Öte yandan Norm Ender, Cumhuriyetin 100. yılı için yaptığı ‘Parla’ şarkısını söyledi

Etiketler Beşiktaş Trabzonspor türkiye kupa türkiye kupası
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