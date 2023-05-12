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Komedi filmi gibi soygun girişimi kamerada

Adana’da kadın kılığına giren 3 kişi, kuyumcuya girip soygun yapmak istedi ancak iş yeri sahibi çekmeceyi açmaya çalışınca kaçtı, o anlar ise saniye saniye görüntülendi. Kaçan şüphelilerin, olay yerine sevk edilen polislerin çalışmasıyla yakalandığı öğrenildi.

Komedi filmi gibi soygun girişimi kamerada - Resim: 1

Olay Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi.

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Komedi filmi gibi soygun girişimi kamerada - Resim: 2

İHA'nın haberine göre iddiaya göre, kadın kılığına giren biri silahlı 3 kişi motosikletle kuyumcuya geldi. 

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Komedi filmi gibi soygun girişimi kamerada - Resim: 3

İçeri giren zanlılar, “Bu bir soygundur, altınları verin” dedi. Bunun üzerine kuyumcu çekmeyi açınca, şüpheliler korkup kuyumcudan soygun yapamadan kaçtı. 

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Komedi filmi gibi soygun girişimi kamerada - Resim: 4

Kuyumcu ise açtığı çekmecede eline ne geçtiyse zanlılara fırlattı.

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