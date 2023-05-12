Komedi filmi gibi soygun girişimi kamerada
Adana’da kadın kılığına giren 3 kişi, kuyumcuya girip soygun yapmak istedi ancak iş yeri sahibi çekmeceyi açmaya çalışınca kaçtı, o anlar ise saniye saniye görüntülendi. Kaçan şüphelilerin, olay yerine sevk edilen polislerin çalışmasıyla yakalandığı öğrenildi.
Olay Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi.
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İHA'nın haberine göre iddiaya göre, kadın kılığına giren biri silahlı 3 kişi motosikletle kuyumcuya geldi.
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İçeri giren zanlılar, “Bu bir soygundur, altınları verin” dedi. Bunun üzerine kuyumcu çekmeyi açınca, şüpheliler korkup kuyumcudan soygun yapamadan kaçtı.
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Kuyumcu ise açtığı çekmecede eline ne geçtiyse zanlılara fırlattı.
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