Komşusunun keçisini istismar eden 60 yaşındaki çiftçiye kırbaç ve hapis cezası
Malezya'nın Rawang şehrinde yaşayan 60 yaşındaki çiftçi Shaari Hasan, komşusunun keçisini istismar ettiği için kırbaç cezası ve 20 yıl hapis cezası alabilir.
İddiaya göre keçinin sahibi kadın, evinin arka bahçesinden gelen tuhaf sesi duyunca bahçeye indi. Bahçeye inen kadın Hasan isimli yaşlı adamın keçisini istismar ettiğini gördü.
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Hasan, kadını görünce olay yerinden kaçtı. Keçinin sahibi olan kadın, keçisinin öldüğünü görünce polise haber verdi. Geçen hafta mahkemeye çıkarılan Hasan, suçlamaları kabul etmedi.
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Polis olaydan hemen sonra gözaltına aldığı yaşlı adamın üstünde bulunan elbiseleri kendisine göstererek "Bu elbiseler senin mi?" diye sordu.
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Hasan, elbiselerin kendisine ait olmadığını söyleyerek hakkındaki iddiaları kabul etmediği için dava ertelendi.
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