Konuşan seks robotları bu yıl geliyor
Harmony yeni nesil bir seks robotu - hareket edebiliyor ve konuşabiliyor. Kafası, gözkapakları ve dudaklarının hareketleri epey kaba, konuşması yetenekleri ise daha kısıtlı. BBC TÜRKÇE
BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre bazıları bunun insanların robotlarla etkileşimi alanında bir devrime yol açacağını söylerken bazıları da bunu robotlar konusundaki en olumsuz görüşme olarak nitelendiriyor.
"Tekinsiz vadi" diye tanımlanan, robotlar ve kuklaların insansı görünüme yaklaşmaya başlarken daha ürpertici hale geldiği teorisi, ABD'nin California eyaletindeki San Marcos'ta bedene bürünüyor.
Resepsiyonda bile iki insansı manken duruyor. Buradaki diğer mankenlerin aksine üzerlerinde iç çamaşırları değil kıyafetler var. Lobinin duvarları ise güzel kadınların fotoğraflarıyla dolu. Bunları ancak yakından incelediğinizde fotoğraftakilerin gerçek insan değil seks mankenlerinin fotoğrafları olduğunu anlıyorsunuz.
RealDoll adlı seks mankeni markasının sahibi Abyss Creations şirketinin yöneticisi Matt McMullen, sanat eserleri ve heykellerin arasından çıkarak beni karşılıyor. Şirketin yeni seks robotu Harmony'yle yapacağım söyleşi öncesi robotun peruğunu ayarlıyor. Seks mankenlerinin bir sonraki aşaması olan seks robotunun görünüşünden memnun olduğu belli.