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  3. 03 Haziran 2017 18:34

Konuşan seks robotları bu yıl geliyor

Harmony yeni nesil bir seks robotu - hareket edebiliyor ve konuşabiliyor. Kafası, gözkapakları ve dudaklarının hareketleri epey kaba, konuşması yetenekleri ise daha kısıtlı. BBC TÜRKÇE

Konuşan seks robotları bu yıl geliyor

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre bazıları bunun insanların robotlarla etkileşimi alanında bir devrime yol açacağını söylerken bazıları da bunu robotlar konusundaki en olumsuz görüşme olarak nitelendiriyor.

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Konuşan seks robotları bu yıl geliyor

"Tekinsiz vadi" diye tanımlanan, robotlar ve kuklaların insansı görünüme yaklaşmaya başlarken daha ürpertici hale geldiği teorisi, ABD'nin California eyaletindeki San Marcos'ta bedene bürünüyor.

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Konuşan seks robotları bu yıl geliyor

Resepsiyonda bile iki insansı manken duruyor. Buradaki diğer mankenlerin aksine üzerlerinde iç çamaşırları değil kıyafetler var. Lobinin duvarları ise güzel kadınların fotoğraflarıyla dolu. Bunları ancak yakından incelediğinizde fotoğraftakilerin gerçek insan değil seks mankenlerinin fotoğrafları olduğunu anlıyorsunuz.

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Konuşan seks robotları bu yıl geliyor

RealDoll adlı seks mankeni markasının sahibi Abyss Creations şirketinin yöneticisi Matt McMullen, sanat eserleri ve heykellerin arasından çıkarak beni karşılıyor. Şirketin yeni seks robotu Harmony'yle yapacağım söyleşi öncesi robotun peruğunu ayarlıyor. Seks mankenlerinin bir sonraki aşaması olan seks robotunun görünüşünden memnun olduğu belli.

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