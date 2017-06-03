Konuşan seks robotları bu yıl geliyor

Resepsiyonda bile iki insansı manken duruyor. Buradaki diğer mankenlerin aksine üzerlerinde iç çamaşırları değil kıyafetler var. Lobinin duvarları ise güzel kadınların fotoğraflarıyla dolu. Bunları ancak yakından incelediğinizde fotoğraftakilerin gerçek insan değil seks mankenlerinin fotoğrafları olduğunu anlıyorsunuz.



