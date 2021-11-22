Konut fiyatları yüzde 95 arttı! İşte konut fiyatları en çok artan ilçeler

Son dönemde konut fiyatlarının hızlı artışı hem kiracı ve kiraya vereni kara kara düşündürüyor. Bütçeye uygun ev bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği İstanbul'da ise konut fiyatları her geçen gün artıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin sahibinden.com ile birlikte gerçekleştirdikleri sahibindex Konut Piyasası Görünümü raporunu yayımladı.