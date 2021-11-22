Konut fiyatları yüzde 95 arttı! İşte konut fiyatları en çok artan ilçeler
İnşaat maliyetlerinin artması ve sorunlu çevre ülke vatandaşlarından gelen konut satın alma talepleri fiyatları tırmandırdı. İşte konut fiyatları en çok artan ilçeler...
Son dönemde konut fiyatlarının hızlı artışı hem kiracı ve kiraya vereni kara kara düşündürüyor. Bütçeye uygun ev bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği İstanbul'da ise konut fiyatları her geçen gün artıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin sahibinden.com ile birlikte gerçekleştirdikleri sahibindex Konut Piyasası Görünümü raporunu yayımladı.
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Rapora göre Ekim'de İstanbul'da konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe Kadıköy oldu. Kadıköy'ü Şile ve Sarıyer izledi.
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Kadıköy
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 10 bin 440
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 20 bin 387
Yıllık değişim: Yüzde 95,3
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Şile
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 824
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 8 bin 695
Yıllık değişim: Yüzde 80,3
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