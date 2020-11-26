Köpek büyüklüğünde kertenkele istilası ABD'de panik yarattı
Koronavirüsle mücadele içinde olan ABD'de, Alabama, Loisiana, Teksas ve Georgia eyaletlerinde köpek büyüklüğünde yüzlerce kertenkele görüldü.
BOYU 140 SANTİMETREYE ULAŞIYOR
ABD’nin güneydoğusunda yer alan eyaletlerde oldukça istilacı bir tür olan dev kertenkelelerin görüldüğü belirtidi. Anavatanı Güney Amerika olan ve siyah-beyaz tegu (Latince: Salvator Merianae) olan hayvanın boyu 120-140 santimetre, ağırlısı ise 3-7 kilo arasında değişiyor.
Goergia Doğal Yaşam Departmanı yetkilileri hayvanın ABD’ye ilk kez 1990’lı yılların sonunda evcil hayvan ya da derisinden eşya yapılmak amacıyla getirildiğini ifade etti. Sahiplerinin onları terk etmesi nedeniyle de köpek boyundaki kertenkeleler, ABD habitatında tehditkar bir şekilde çoğalmaya başladı.
KAÇAK YOLLARLA GÜNEY AMERİKA'DAN GELDİLER
Konuya ilişkin açıklama yapan doğa koruma yetkilisi Amy Yackel, National Geographic’e yaptığı açıklamada, yalnızca 2000 ile 2010 yılları arasında Brezilya, Arjantin ve Uruguay’dan yaklaşık 80 bin siyah-beyaz tegunun kaçak yollarla getirildiğini söyledi. Bunlardan sadece birkaç tanesinin vahşi yaşama bırakıldığını ancak çok hızlı bir şekilde üreme yeteneklerine sahip oldukları için sayısının hızla arttığını kaydetti. Yackel, bir dişi tegunun yılda ortalama olarak 35 yumurta bıraktığını belirtti.