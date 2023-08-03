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Korkulan oldu! Baraj tamamen kurudu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan Kumköy Barajı kuraklık nedeniyle tamamen kurudu.

Korkulan oldu! Baraj tamamen kurudu - Resim: 1

Çanakkale’de kış aylarında beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle barajlarda istenen su seviyelerine ulaşılamadı. Yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle barajlardaki su miktarı giderek azaldı. 

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Korkulan oldu! Baraj tamamen kurudu - Resim: 2

Bununla birlikte kuraklık riskini de beraberinde getirdi. Eceabat ilçesine bağlı topraklarının verimliliğiyle bilinen Kumköy köyünde, üreticilerin yıllar önce kullandığı baraj tamamen kurudu. 

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Korkulan oldu! Baraj tamamen kurudu - Resim: 3

Yıllardır kullanılmayan Kumköy Barajının son halini görenler, gözlerine inanamadı.

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Korkulan oldu! Baraj tamamen kurudu - Resim: 4
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