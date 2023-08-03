Korkulan oldu! Baraj tamamen kurudu
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan Kumköy Barajı kuraklık nedeniyle tamamen kurudu.
Çanakkale’de kış aylarında beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle barajlarda istenen su seviyelerine ulaşılamadı. Yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle barajlardaki su miktarı giderek azaldı.
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Bununla birlikte kuraklık riskini de beraberinde getirdi. Eceabat ilçesine bağlı topraklarının verimliliğiyle bilinen Kumköy köyünde, üreticilerin yıllar önce kullandığı baraj tamamen kurudu.
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Yıllardır kullanılmayan Kumköy Barajının son halini görenler, gözlerine inanamadı.
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