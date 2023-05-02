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Korkunç kaza! Tam 72 araç birbirine girdi

ABD’nin Illinois eyaletinde kum fırtınasından dolayı 72 araç zincirleme kaza yaptı. Eyalet polisi, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 37 kişinin yaralandığını duyurdu.

Korkunç kaza! Tam 72 araç birbirine girdi - Resim: 1

Polis kazayla ilgili bugün yaptığı açıklamada aralarında TIR’ların da bulunduğu 72 aracın zincirleme kaza yaptığını ve 6 kişinin kazada hayatını kaybettiğini belirtti. 

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Korkunç kaza! Tam 72 araç birbirine girdi - Resim: 2

Polis, yaşları 2 ila 80 arasında değişen 37 yaralının hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

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Korkunç kaza! Tam 72 araç birbirine girdi - Resim: 3

ABD Ulusal Hava Durumu Hizmetleri’nin yerel bürosu toz fırtınasının görüş mesafesini sıfıra düşürdüğünü ifade ederek “Kuzey Montgomery Bölgesi, Illinois’te I-55 otobanı üzerinde araç kullanırken dikkatli olun. Yeni sürülmüş tarlalar ve şiddetli kuzeybatı rüzgarları, bu bölgede bir toz fırtınası yaratıyor. Ayrıca görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bölgede çok sayıda kaza olduğu bildirildi” açıklamasını yaptı.      

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Korkunç kaza! Tam 72 araç birbirine girdi - Resim: 4
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