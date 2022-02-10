Korkunç olay: Çekim için gelen genç modele 3 gün boyunca tecavüz ettiler
Hindistan'da ismi verilmeyen ünlü bir model, fotoğraf çekimi için Salim Kumar isimli adamla anlaştı. Stüdyoya giden model, Salim ve 2 arkadaşının 3 gün boyunca tecavüzüne uğradı.
Hindistan'ın Kerala eyaletinde popüler olan bir model, fotoğraf çekimi için Salim Kumar isimli adamla anlaştı.
1 / 6
Fotoğraf çekimi sırasında Salim, modeli sarhoş ettikten sonra tecavüz etti. Fotoğrafçı daha sonra iki arkadaşını daha çağırıp modele üç gün boyunca tecavüz ettiler ve tecavüz anlarını videoya çektiler.
2 / 6
Modeli serbest bırakan Salim ve arkadaşları, genç kadını polise söylemesi durumunda görüntüleri internette paylaşmakla tehdit etti.
3 / 6
Saldırganların elinden kurtulan 25 yaşındaki model, polise anında şikayette bulundu. Polis Salim'i gözaltına alırken diğer iki kişinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.
4 / 6