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Korkunç olay: Sevgilisini öldürüp asit dolu küvete attı

Vücut geliştirmeci olan Meraj Zafar, 19 yaşındaki sevgilisini öce öldürdü sonra asit dolu küvete atarak cansız bedeninden kurtulmak istedi.

Korkunç olay: Sevgilisini öldürüp asit dolu küvete attı - Resim: 1

Dehşete düşüren olay Avustralya'nın Sidney kentinde meydana geldi. Vücut geliştirmeci olan Meraj Zafar kız arkadaşını vahşice katletti.

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Korkunç olay: Sevgilisini öldürüp asit dolu küvete attı - Resim: 2

19 yaşındaki Aminah Hyatt'dan haber alamayan akrabaları daireye girdiğinde küvetteki genç kızın asitten erimeye başlamış olan cansız bedeniyle karşılaştı.

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Korkunç olay: Sevgilisini öldürüp asit dolu küvete attı - Resim: 3

Polis, Meraj Zafar'ın talihsiz kızı önce öldürdüğünü ardından asit dolu küvete atarak ondan kurtulmak istediğini ortaya koydu. Mahkemeye çıkarılan Zafar, kefalet bedelini ödeyerek serbest kalmak istedi ancak bu talebi reddedildi.

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