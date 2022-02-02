Korkunç olay: Sevgilisini öldürüp asit dolu küvete attı

Polis, Meraj Zafar'ın talihsiz kızı önce öldürdüğünü ardından asit dolu küvete atarak ondan kurtulmak istediğini ortaya koydu. Mahkemeye çıkarılan Zafar, kefalet bedelini ödeyerek serbest kalmak istedi ancak bu talebi reddedildi.