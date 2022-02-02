Korkunç olay: Sevgilisini öldürüp asit dolu küvete attı
Vücut geliştirmeci olan Meraj Zafar, 19 yaşındaki sevgilisini öce öldürdü sonra asit dolu küvete atarak cansız bedeninden kurtulmak istedi.
Dehşete düşüren olay Avustralya'nın Sidney kentinde meydana geldi. Vücut geliştirmeci olan Meraj Zafar kız arkadaşını vahşice katletti.
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19 yaşındaki Aminah Hyatt'dan haber alamayan akrabaları daireye girdiğinde küvetteki genç kızın asitten erimeye başlamış olan cansız bedeniyle karşılaştı.
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Polis, Meraj Zafar'ın talihsiz kızı önce öldürdüğünü ardından asit dolu küvete atarak ondan kurtulmak istediğini ortaya koydu. Mahkemeye çıkarılan Zafar, kefalet bedelini ödeyerek serbest kalmak istedi ancak bu talebi reddedildi.
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