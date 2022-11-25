Korkutan gerçek gözler önüne serildi: Kuruyoruz!

Prof. Dr. Veli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu doluluk oranlarıyla toplam içme suyu kaynağımız 28 milyon metreküp olmuştur. TÜİK verilerine baktığımız zaman Kocaeli’de belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başına günlük ortalama su miktarı 236 litre olarak hesaplanmıştır. Kocaeli’nin nüfusu yaklaşık 2 milyon olarak verilmektedir. Bu veriler, 58 günlük bir su kapasitemiz olduğunu göstermektedir. Bu seneki yağışların başlamasıyla bu süreci atlatabiliriz fakat ileriki yıllarda nüfusun artışıyla ve bu şekilde kuraklık devam ederse su temini ve yönetimi konusunda yerel yönetimlerin sıkı bir şekilde planlamalar yapması ve bu konuda projeler, çalışmalar yapması gerekmektedir"