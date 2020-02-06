Korona virüsünü duyuran doktor öldü !

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan ölümcül salgın koronavirüs için kötü haberler gelmeye devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını hakkında diğer sağlık görevlilerini ve insanları uyarmaya çalışan Çinli doktordan acı haber geldi.