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  3. 06 Şubat 2020 21:50

Korona virüsünü duyuran doktor öldü !

Dünyayı kasıp kavuran korona virüsünü duyuran Çinli doktordan acı haber geldi. Bu salgını duyuran doktor hayatını kaybetti.

Korona virüsünü duyuran doktor öldü !

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan ölümcül salgın koronavirüs için kötü haberler gelmeye devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını hakkında diğer sağlık görevlilerini ve insanları uyarmaya çalışan Çinli doktordan acı haber geldi.

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Korona virüsünü duyuran doktor öldü !

Koronavirüs için yaptığı uyarılardan sonra tanınan Çinli doktordan kötü haber geldi. Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını hakkında diğer sağlık görevlilerini ve insanları uyarmaya çalışan Çinli doktor Li Wenliang, enfeksiyona yakalanmasının ardından hayatını kaybetti.

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Korona virüsünü duyuran doktor öldü !

Yerle basında çıkan haberlere göre, göz doktoru Li Wenliang, Koronavirüs nedeniyle öldü.

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Korona virüsünü duyuran doktor öldü !

Dr. Wenliang, Aaralık ayında virüs hakkında başkalarını uyarmaya çalışırken polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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