Korona virüsünü duyuran doktor öldü !
Dünyayı kasıp kavuran korona virüsünü duyuran Çinli doktordan acı haber geldi. Bu salgını duyuran doktor hayatını kaybetti.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan ölümcül salgın koronavirüs için kötü haberler gelmeye devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını hakkında diğer sağlık görevlilerini ve insanları uyarmaya çalışan Çinli doktordan acı haber geldi.
Koronavirüs için yaptığı uyarılardan sonra tanınan Çinli doktordan kötü haber geldi. Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını hakkında diğer sağlık görevlilerini ve insanları uyarmaya çalışan Çinli doktor Li Wenliang, enfeksiyona yakalanmasının ardından hayatını kaybetti.