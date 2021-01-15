Koronavirüs aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak?
Sağlık Bakanlığı, "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfası üzerinden Covid-19 aşısı olanların yan etkiler ile karşılaştığında ne yapacaklarını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve Covid-19 aşısı ile ilgili her türlü detayın yer aldığı "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasında, aşılama sonrasında herhangi bir yan etki gözlemlenmesi haline nasıl bir yol izlenileceği anlatıldı. Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlara ilişkin şunlar kaydedildi:
AŞI UYGULANAN BÖLGEDE AĞRI/ŞİŞLİK/KIZARIKLIK
Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)