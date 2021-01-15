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  3. 15 Ocak 2021 12:25

Koronavirüs aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak?

Sağlık Bakanlığı, "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfası üzerinden Covid-19 aşısı olanların yan etkiler ile karşılaştığında ne yapacaklarını açıkladı.

Koronavirüs aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve Covid-19 aşısı ile ilgili her türlü detayın yer aldığı "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasında, aşılama sonrasında herhangi bir yan etki gözlemlenmesi haline nasıl bir yol izlenileceği anlatıldı.  Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlara ilişkin şunlar kaydedildi:

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Koronavirüs aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak?

AŞI UYGULANAN BÖLGEDE AĞRI/ŞİŞLİK/KIZARIKLIK
Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)

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Koronavirüs aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak?

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

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Koronavirüs aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak?

YORGUNLUK
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz. 

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