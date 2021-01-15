Koronavirüs aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve Covid-19 aşısı ile ilgili her türlü detayın yer aldığı "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasında, aşılama sonrasında herhangi bir yan etki gözlemlenmesi haline nasıl bir yol izlenileceği anlatıldı. Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlara ilişkin şunlar kaydedildi: