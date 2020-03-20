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  3. 20 Mart 2020 13:23

İki koronavirüs hastası gün gün yaşadıklarını anlattı: Baş ağrısıyla başladı

Koronavirüse yakalanan 22 yaşındaki genç bir kadın ve 35 yaşındaki erkek doktor, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

İki koronavirüs hastası gün gün yaşadıklarını anlattı: Baş ağrısıyla başladı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs Avrupa'da can almaya devam ediyor. Salgının Avrupa'ya yayılmasıyla birlikte tüm dünyada ekonomik ve sosyal faaliyetler durma noktasına geldi. Virüs geçtiğimiz hafta Türkiye'de de tespit edildi. Devletin sınır kapılarını kapatmasına ve uçuşları durdurmasına rağmen şu ana dek Türkiye'de de 359 vaka tespit edildi.

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İki koronavirüs hastası gün gün yaşadıklarını anlattı: Baş ağrısıyla başladı

Virüsün farklı yaş gruplarındaki risk oranlarının değişiklik gösterdiği açıklanmıştı. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan ve 80 yaşın üzerindeki kişilerde virüsün öldürücü olabildiği belirtilmişti.

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İki koronavirüs hastası gün gün yaşadıklarını anlattı: Baş ağrısıyla başladı

Bağışıklık sistemi güçlü olan gençler ise genellikle virüsü daha hafif atlatıyor. Semptomlar kişiden kişiye göre değişiklik gösterebiliyor.

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İki koronavirüs hastası gün gün yaşadıklarını anlattı: Baş ağrısıyla başladı

Corona virüsü testi pozitif çıkan bazı kişiler Twitter'dan gün gün semptomlarını yazdı. Bu kişilerden biri 22 yaşında ABD'de yaşayan Bjonda Haliti isimli bir kadın diğeri ise İspanya'da yaşayan 35 yaşındaki Dr. Yale Tung Chen.

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