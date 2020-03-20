İki koronavirüs hastası gün gün yaşadıklarını anlattı: Baş ağrısıyla başladı
Koronavirüse yakalanan 22 yaşındaki genç bir kadın ve 35 yaşındaki erkek doktor, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs Avrupa'da can almaya devam ediyor. Salgının Avrupa'ya yayılmasıyla birlikte tüm dünyada ekonomik ve sosyal faaliyetler durma noktasına geldi. Virüs geçtiğimiz hafta Türkiye'de de tespit edildi. Devletin sınır kapılarını kapatmasına ve uçuşları durdurmasına rağmen şu ana dek Türkiye'de de 359 vaka tespit edildi.
Virüsün farklı yaş gruplarındaki risk oranlarının değişiklik gösterdiği açıklanmıştı. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan ve 80 yaşın üzerindeki kişilerde virüsün öldürücü olabildiği belirtilmişti.
Bağışıklık sistemi güçlü olan gençler ise genellikle virüsü daha hafif atlatıyor. Semptomlar kişiden kişiye göre değişiklik gösterebiliyor.