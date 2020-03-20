İki koronavirüs hastası gün gün yaşadıklarını anlattı: Baş ağrısıyla başladı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs Avrupa'da can almaya devam ediyor. Salgının Avrupa'ya yayılmasıyla birlikte tüm dünyada ekonomik ve sosyal faaliyetler durma noktasına geldi. Virüs geçtiğimiz hafta Türkiye'de de tespit edildi. Devletin sınır kapılarını kapatmasına ve uçuşları durdurmasına rağmen şu ana dek Türkiye'de de 359 vaka tespit edildi.