Koronavirüs ilacı o tarihte hazır!
Koronavirüs salgınında tüm dünya normalleşme sürecine girerken, sonbaharda havaların soğumasıyla virüsün yayılma hızının artabileceği konuşuluyor.
Amerikan ilaç devi Eli Lilly, test edilen iki antikor tedavisinde her şey yolunda giderse Covid-19'a karşı tasarladıkları ilacın eylül ayında kullanıma hazır olabileceğini açıkladı.
Şirketin Baş Bilim Yetkilisi Daniel Skovronsky, Reuters haber ajansına verdiği mülakatta ayrıca, önümüzdeki haftalarda, insanlar üzerinde klinik deneylere başlayabilecek üçüncü bir antikor tedavisi üzerinde de çalıştıklarını anlattı.