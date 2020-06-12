SON DAKİKA
BAKAN VARANK: ''KORONAVİRÜSE KARŞI YERLİ BİR İLAÇ ÜRETTİK!''
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 12 Haziran 2020 09:05

Koronavirüs ilacı o tarihte hazır!

Koronavirüs salgınında tüm dünya normalleşme sürecine girerken, sonbaharda havaların soğumasıyla virüsün yayılma hızının artabileceği konuşuluyor.

Koronavirüs ilacı o tarihte hazır!

Tüm dünya, salgının önüne geçebilecek aşı veya ilacın piyasaya sürülmesini bekliyor.

1/ 19
Koronavirüs ilacı o tarihte hazır!

Amerikan ilaç devi Eli Lilly, test edilen iki antikor tedavisinde her şey yolunda giderse Covid-19'a karşı tasarladıkları ilacın eylül ayında kullanıma hazır olabileceğini açıkladı.

2/ 19
Koronavirüs ilacı o tarihte hazır!

Şirketin Baş Bilim Yetkilisi Daniel Skovronsky, Reuters haber ajansına verdiği mülakatta ayrıca, önümüzdeki haftalarda, insanlar üzerinde klinik deneylere başlayabilecek üçüncü bir antikor tedavisi üzerinde de çalıştıklarını anlattı.

3/ 19
Koronavirüs ilacı o tarihte hazır!

 Lily, iki deneysel tedavsinde insanlar üzerinde denemelere başlamıştı. Sözkonusu ilaçlar, kaner tedavisi, iltihaplı romatizma ve diğer hastalıklarda yoğun bir şekilde kullanılan biyoteknoloji ilaçlarına ait monklonal antikor sınıfından.

4/ 19
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM