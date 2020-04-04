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  3. 04 Nisan 2020 11:27

Koronavirüs karantinasında seks partisine polis baskını

Corona virüs salgınını önlemeye yönelik "evde kal", "sosyal mesafeyi koru" çağrıları sürerken, bir çok ülkede koronavirüs partileri düzenleniyor. Tayland'da bir evde uyuşturucu partisi yapan 9'u yabancı, 5'i yerli 14 kişi gözaltına alındı.

Koronavirüs karantinasında seks partisine polis baskını

Tayland'ın Chiang Rai şehrinde bir evde koronavirüs partisi düzenlendiği belirtildi. Tayland medyasının haberine göre koronavirüs partisinde uyuşturucu madde kullanan 9u yabancı, 5i yerli 14 kişi gözaltına alındı.

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Koronavirüs karantinasında seks partisine polis baskını

Koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen Taylandda gözaltına alınan şüphelilerin uyuşturucu bulundurduğu belirtildi. Partinin düzenlendiği apartman sakinlerinin "gürültü var, rahatsız oluyoruz" ihbarını değerlendiren polis adrese operasyon düzenledi.

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Koronavirüs karantinasında seks partisine polis baskını

Baskın sırasında polis 3 İngiliz, bir Avustralyalı, bir ABD, 4 Ukrayna ve 5 Taylan uyruklu vatandaşının uyuşturucu madde kullandığını tespit etti. Düzenlenen sayıda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi.

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Koronavirüs karantinasında seks partisine polis baskını

Baskın sırasında polis 3 İngiliz, bir Avustralyalı, bir ABD, 4 Ukrayna ve 5 Taylan uyruklu vatandaşının uyuşturucu madde kullandığını tespit etti. Düzenlenen sayıda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi.

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