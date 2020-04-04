Koronavirüs karantinasında seks partisine polis baskını

Baskın sırasında polis 3 İngiliz, bir Avustralyalı, bir ABD, 4 Ukrayna ve 5 Taylan uyruklu vatandaşının uyuşturucu madde kullandığını tespit etti. Düzenlenen sayıda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi.

