  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 22 Temmuz 2020 09:38

Koronavirüste vaka sayısı 15 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüs salgınında vaka sayısı 15 milyonu geçerken can kaybı 620 bine dayandı. 9,1 milyon kişi ise hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Koronavirüste vaka sayısı 15 milyonu geçti

Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüs salgını dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeyi etkileyen bir pandemiye dönüştü.

1/ 8
Koronavirüste vaka sayısı 15 milyonu geçti

İlk ölümün gerçekleştiği Ocak 2020'den beri Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 619 binin üzerine çıktı.

2/ 8
Koronavirüste vaka sayısı 15 milyonu geçti

Dünya genelindeki vaka sayısıda 24 saatte 239 binden fazla artış göstererek 15 milyon 97 bini aştı. 9,1 milyondan fazla hasta ise Covid-19 atlatarak sağlığına kavuştu.

3/ 8
Koronavirüste vaka sayısı 15 milyonu geçti

ABD'DE SON DURUM
Salgından en çok etkilenen ülke olan ABD'de corona virüs salgını halen hızını kaybetmedi.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM