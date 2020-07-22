Koronavirüste vaka sayısı 15 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında vaka sayısı 15 milyonu geçerken can kaybı 620 bine dayandı. 9,1 milyon kişi ise hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.
Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüs salgını dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeyi etkileyen bir pandemiye dönüştü.
İlk ölümün gerçekleştiği Ocak 2020'den beri Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 619 binin üzerine çıktı.
Dünya genelindeki vaka sayısıda 24 saatte 239 binden fazla artış göstererek 15 milyon 97 bini aştı. 9,1 milyondan fazla hasta ise Covid-19 atlatarak sağlığına kavuştu.