Koronavirüsten öldü, çöle gömüldü !

Irak'ın Necef kentindeki cenaze töreninde, koronavirüsten yaşamını yitiren kurban kepçenin çölde açtığı ıssız bir mezarlıkta toprağa veriliyor. Necef'te 22 yeni vakanın daha belirlenmesiyle hasta sayısı 121'e yükselmiş durumda. Bugüne kadar dört kişi öldü.
Bir koronavirüs kurbanı, ailesinden hiç kimsenin yer almadığı bir törenle defnediliyor.
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Ölen kişinin bazı yakınları ise, sadece tabuta dokunabildi.
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Bir başka cenaze töreni ise, şimdiye kadar 11 bin 591 insanını corona virüs salgınında kaybeden İtalya'dan. Güneydeki Cisternino ilçesindeki törene katılan birkaç kişi, aralıklarla duruyor.