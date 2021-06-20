Koronavirüsü atlatanlarda görülüyor! Yeni bela bir ülkeye daha sıçradı
Koronavirüsü atlatan kişilerden görülen kara mantar hastalığı bir ülkeye daha sıçradı. Öte yandan uzmanlar, kara mantar için en savunmasız grubu açıkladı.
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan koronavirüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Virüs dünya genelinde on milyonlarca kişiye bulaştı ve 4 milyona yakın kişinin hayatına mal oldu.
HER 10 KİŞİDEN 6'SI GÖZÜNÜ KAYBEDİYOR
Siyah mantar olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz" vakalarının artması endişeye yol açıyor. Gelen ilk bilgilere göre, siyah mantar salgını çoğunlukla koronavirüs hastalarını etkiledi. Uzmanlar söz konusu salgın nedeniyle hastaların yaklaşık yüzde 60'ının gözlerinden biri veya her ikisini kaybettiğini belirtiyor.
Zira bu göz hastalığı ile mücadele kapsamında doktorlar hastaların gözlerini ameliyat ile çıkarmak zorunda kalıyor. Uzmanlar ölümcül olabilen mantar hastalığının yayılmasını önleyebilmek için yayılmanın olduğu tek gözünü ameliyatla alınması gerektiğinin altını çiziyor.
BİR ÜLKEYE DAHA SIÇRADI
Hindistan'da on binlerce hastada görülen ve adeta yeni bir salgın gibi yayılan 'kara mantar' için korkulan oldu. Kara mantar bir ülkeye daha sıçradı.