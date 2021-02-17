Koronavirüsü hiçe sayıp 150 kişilik parti verdiler

West Midlands Polisi, Buckingham Caddesi'ndeki binanın bir kısmının, sürmekte olan tecrit kısıtlamalarına rağmen bir bara dönüştürüldüğüne dair bir ihbar aldı. Sabahın ilk ışıklarında yapılan şafak baskını için polis memurları sessizce binaya giriş yaptı.