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  3. 17 Şubat 2021 09:25

Koronavirüsü hiçe sayıp 150 kişilik parti verdiler

Koronayla mücadelede iyi bir sınav veremeyen İngiltere'den öyle görüntüler geldi ki şaşırmamak elde değil!

Koronavirüsü hiçe sayıp 150 kişilik parti verdiler

Aldığı ihbarı değerlendiren polis ekipleri, verilen adrese gittiklerinde hayretler içinde kaldı. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen polis memurlarının vücut kameraları kayıttaydı ve yaşananları anbean kaydetti.

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Koronavirüsü hiçe sayıp 150 kişilik parti verdiler

Salgınla baş etmeye çalışırken sıkı karantina kuralları uygulamak zorunda kalan İngiltere'de günlük koronavirüs vakaları 10 bin civarında seyrediyor ve yakın zamana kadar normalleşme düşünülmüyor. Son 24 saatte 10 bin 625 kişide daha koronavirüs tespit edilirken, 799 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Koronavirüsü hiçe sayıp 150 kişilik parti verdiler

West Midlands Polisi, Buckingham Caddesi'ndeki binanın bir kısmının, sürmekte olan tecrit kısıtlamalarına rağmen bir bara dönüştürüldüğüne dair bir ihbar aldı. Sabahın ilk ışıklarında yapılan şafak baskını için polis memurları sessizce binaya giriş yaptı.

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Koronavirüsü hiçe sayıp 150 kişilik parti verdiler

Onlarca polis memuru, 150 kişinin katıldığı yasadışı bir partiye baskın düzenledi. Koronavirüs yasakları nedeniyle kapalı olan gece kulübündeki yasadışı partiye katılanlar, polisin mekana giriş yaptığını anlayınca çatıdan kaçmaya çalıştı.

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