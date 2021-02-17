Koronavirüsü hiçe sayıp 150 kişilik parti verdiler
Koronayla mücadelede iyi bir sınav veremeyen İngiltere'den öyle görüntüler geldi ki şaşırmamak elde değil!
Aldığı ihbarı değerlendiren polis ekipleri, verilen adrese gittiklerinde hayretler içinde kaldı. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen polis memurlarının vücut kameraları kayıttaydı ve yaşananları anbean kaydetti.
Salgınla baş etmeye çalışırken sıkı karantina kuralları uygulamak zorunda kalan İngiltere'de günlük koronavirüs vakaları 10 bin civarında seyrediyor ve yakın zamana kadar normalleşme düşünülmüyor. Son 24 saatte 10 bin 625 kişide daha koronavirüs tespit edilirken, 799 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
West Midlands Polisi, Buckingham Caddesi'ndeki binanın bir kısmının, sürmekte olan tecrit kısıtlamalarına rağmen bir bara dönüştürüldüğüne dair bir ihbar aldı. Sabahın ilk ışıklarında yapılan şafak baskını için polis memurları sessizce binaya giriş yaptı.