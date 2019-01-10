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  3. 10 Ocak 2019 10:48

Köylüler yakaladı, kaymakam serbest bıraktırdı

Muş’un Varto ilçesinin Yukarı Alagöz köyünde, vatandaşlar yiyecek bulmak için köye kadar inen kurdu yakaladı.

Köylüler yakaladı, kaymakam serbest bıraktırdı

Durumu öğrenen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, bitkin haldeki kurdun köylülerin elinden alınarak doğaya yeniden bırakılması için Zabıta Amirliği ve veteriner hekimden gereğini yapmalarını istedi.

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Köylüler yakaladı, kaymakam serbest bıraktırdı

Köye giden ekip köylülerin yakaladığı bir pikaba koyarak ilçe merkezine getirdi. İplerle sıkıca bağlanan kurt, yapılan tedavisinin ardından ilçe dışına götürülerek doğal yaşama bırakıldı.

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Köylüler yakaladı, kaymakam serbest bıraktırdı

Zabıta memuru Orhan Çelik, Kaymakam Kaçmaz'ın talimatıyla harekete geçtiklerini söyledi. Köye gittiklerinde bağlanan kurdu alarak ilçe merkezine getirip tedavisini yaptırdıklarını belirten Çelik, "Kurdu ilçe dışına çıkardık. Tedbir amaçlı bayılttık. Daha sonra bağlı olan ayak ve ağzını açarak serbest bıraktık" dedi.

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Köylüler yakaladı, kaymakam serbest bıraktırdı

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