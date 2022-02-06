Kraliçe Elizabeth varisini açıkladı: ''Ben öldükten sonra O'na kraliçe deyin''

95 yaşındaki Kraliçe ölümünden sonra en büyük oğlu Prens Charles'ın tahta geçmesini istediğini söylerken gelini Cornwall Düşesi, Camilla'nın da geleceğin Kraliçesi olmasını istediğini açıkça belirtti. "Artık zamanım dolduğunda ve aranızdan ayrıldığımda oğlum Charles Kral olacak. Ona ve eşi Camilla'ya bana verdiğiniz desteği vermenizi ve Charles Kral olduğunda Camilla'yı da 'Kraliçe' olarak tanımanızı ve öyle seslenmenizi istiyorum." diyen Kraliçe şaşkınlık yarattı.