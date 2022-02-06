Kraliçe Elizabeth varisini açıkladı: ''Ben öldükten sonra O'na kraliçe deyin''
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, tahta çıkışının 70'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda varisini açıkladı.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tahta çıkışının 70'inci yılı yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. 95 yaşındaki Kraliçe, yazılı mesajında "Hepinize bana verdiğiniz destek için teşekkürlerimi sunuyorum. Bana vermeye devam ettiğiniz sevgi ve sadakat için müteşekkirim." diyerek halkına duyduğu bağlılığı dile getirirken kendinden sonra kraliyette yaşanacaklar konusunda da hem ipucu hem de temennilerini dile getirerek tahtın yeni varisleri konusunda gönlünden geçenleri açıkça paylaştı.
95 yaşındaki Kraliçe ölümünden sonra en büyük oğlu Prens Charles'ın tahta geçmesini istediğini söylerken gelini Cornwall Düşesi, Camilla'nın da geleceğin Kraliçesi olmasını istediğini açıkça belirtti. "Artık zamanım dolduğunda ve aranızdan ayrıldığımda oğlum Charles Kral olacak. Ona ve eşi Camilla'ya bana verdiğiniz desteği vermenizi ve Charles Kral olduğunda Camilla'yı da 'Kraliçe' olarak tanımanızı ve öyle seslenmenizi istiyorum." diyen Kraliçe şaşkınlık yarattı.
Kraliçe Elizabeth'in yayınladığı yazılı mesaj
İngiliz kraliyet uzmanları bu mesajı 'sıra dışı' olarak nitelendirirken Kraliçenin bu mesajla 70 yıl hizmet ettiği tahtın kendinden sonra da istediği şekilde temsil edilmesi için güçlü bir kişisel iz bıraktığı değerlendirmesi yapıldı.
Böylelikle Elizabeth'in tahtın yasal varisi oğlu Charles'a duyduğu güven ve verdiği destek perçinlenmiş oldu.
Prens Charles'ın da bugün, annesinin tahta çıkışının 70'inci yılı nedeniyle bir konuşma yapması bekleniyor.
Camilla, Charles tahta çıktığında teknik olarak zaten Kraliçe unvanını alacak ve bun ancak aksi yönde bir yazılı karar engelleyebilir. Ancak Charles ve Camilla 2005 yılında evlendiklerinde Camilla Prenses unvanını almak istemediğini belirtmiş ve ileride Kraliçe olmak istemediğini de söyleyerek 'Mrs. Parker Bowles' hitabını tercih etmişti.