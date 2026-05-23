Kurban bayramı öncesi dudak uçuklatan dev sahte döviz ve sahte altın operasyonu
İstanbul Fatih'te Kurban Bayramı öncesi piyasaya sahte döviz ve altın sürmeye hazırlanan şebekeye yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin baskınında yüz binlerce sahte dolar ve euro ile 34 kilogram sahte altın ele geçirildi.
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte piyasadaki sıcak para akışını fırsat bilerek vatandaşları mağdur etmeye hazırlanan kalpazanlara İstanbul Emniyeti'nden ağır bir darbe geldi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram alışverişlerini hedef alan dev bir sahte döviz ve altın şebekesini çökertti.
Fatih'te Nefes Kesen Operasyon: Milyonluk Sahte Rezerv Ele Geçirildi
Kurban pazarları ve bayram alışverişlerinde sahte banknot kullanılarak yapılabilecek dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek için düğmeye basan polis ekipleri, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından Fatih ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda şebeke üyesi olduğu tespit edilen 2 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda adeta küçük çaplı bir 'sahte darphane' ile karşılaşıldı. Operasyon neticesinde piyasaya sürülmeye hazır halde;
660 bin 800 sahte ABD Doları,
71 bin 180 sahte Euro ve 6 bin adet Euro filigranı,
21 kilogramı işlenmiş olmak üzere toplam 34 kilogram sahte altın,
Sahte altın yapımında kullanılan 16 kilogram sac levha,
5 bin adet profesyonel altın ambalajı,
1 adet altın kesme-pres makinesi ve 1 adet gram altın kalıbı ele geçirildi.