Kurban bayramı öncesi dudak uçuklatan dev sahte döviz ve sahte altın operasyonu

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda adeta küçük çaplı bir 'sahte darphane' ile karşılaşıldı. Operasyon neticesinde piyasaya sürülmeye hazır halde;

660 bin 800 sahte ABD Doları,

71 bin 180 sahte Euro ve 6 bin adet Euro filigranı,

21 kilogramı işlenmiş olmak üzere toplam 34 kilogram sahte altın,

Sahte altın yapımında kullanılan 16 kilogram sac levha,

5 bin adet profesyonel altın ambalajı,

1 adet altın kesme-pres makinesi ve 1 adet gram altın kalıbı ele geçirildi.