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Kurban Bayramı'nda toplamışlar... Bu iğrençliği hepimize yedireceklerdi

Bursa'da koku şikayeti üzerine denetim yapılan boş tamirhanede, sakatatçılara satılmak üzere istiflenen çok sayıda çürümüş büyükbaş hayvan kafası bulundu.

Kaynak: DHA
Kurban Bayramı'nda toplamışlar... Bu iğrençliği hepimize yedireceklerdi - Resim: 1

Bursa Gemlik'te bulunan BAĞ-KUR Sanayi Sitesi’ndeki boş bir tamirhaneden kötü koku geldiği yönündeki şikayet üzerine Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile polis ekipleri denetim için söz konusu adrese gitti.

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Kurban Bayramı'nda toplamışlar... Bu iğrençliği hepimize yedireceklerdi - Resim: 2

Kapısı çilingirle açılan tamirhanede, paletler arasına istiflenmiş halde çok sayıda büyükbaş hayvan kafası bulundu.

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Kurban Bayramı'nda toplamışlar... Bu iğrençliği hepimize yedireceklerdi - Resim: 3

Kurban Bayramı’nda toplanan ve sağlıksız koşullarda saklandığı belirlenen hayvan kafalarının çürüdüğü belirlendi.

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Kurban Bayramı'nda toplamışlar... Bu iğrençliği hepimize yedireceklerdi - Resim: 4

Sakatatçılara satılmak üzere istiflenen çürük büyükbaş hayvan kafalarına imha edilmek üzere el konulurken, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Bozulmuş, değiştirilmiş ya da sağlıksız gıda maddesi satmak veya bu amaçla bulundurmak’ suçundan soruşturma başlatıldı. (DHA)

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