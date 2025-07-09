Kurban Bayramı'nda toplamışlar... Bu iğrençliği hepimize yedireceklerdi

Sakatatçılara satılmak üzere istiflenen çürük büyükbaş hayvan kafalarına imha edilmek üzere el konulurken, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Bozulmuş, değiştirilmiş ya da sağlıksız gıda maddesi satmak veya bu amaçla bulundurmak’ suçundan soruşturma başlatıldı. (DHA)