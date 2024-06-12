Kurbanlık nasıl seçilir? Uzmanı tek tek anlattı

“Tüketime uygun değildir”

Şap ve tüberküloz hastalığının belirtileri hakkında bilgi veren Engin Hastaoğlu, “Şap, Tüberküloz hastalığına göre canlı hayvan muayenesinde daha rahat belirtilerini saptadığımız kendine göre belirtileri olan bir hastalıktır. Yüksek ateşte seyreden hayvanlarda ciddi kilo kayıplarına sebebiyet veren, özellikle ağız bölgesinde veziküllerle beyaz renkte vezikülleri oluşturan, tırnak bölgesinde yine aynı şekilde lezyonlar oluşturan bununla birlikte ilerleyen safhalarında ciddi kilo kayıpları, ağız bölgesinde mukozalarda soyulmayla birlikte seyreden ciddi kilo kaybıyla karakteristik bir hastalıktır. Bu hayvanların kesilmesi durumunda eğer hayvanda başka bir enfeksiyon, hastalık yoksa hayvanın besi durumu iyiyse hayvanın bu hastalıklı bölgeleri, özellikle baş ve tırnak bölgeleri imha edilir. Beraberinde et tüketime sevk edilir. Ama bu hastalıkta beraberinde başka bir enfeksiyon var ise hayvan zayıflamışsa bu hayvan da imha edilir. Eti tüketimi uygun değildir. Tüberküloz hastalığı ise canlıda tespiti şap hastalığına göre nispeten daha zordur. Çünkü şap hastalığı uzun soluklu seyreden kronik bir hastalıktır. Bunun tespiti de genellikle karkas etle birlikte bulgularına saptanır. Özellikle akciğer ve göğüs boşluğunda, diğer karaciğer ve organlarda hastalığın ilerleme seyrine göre tüberküllere rastlanılmaktadır. İlerleyen safhalarda lenf yumrularında renk değişikliğiyle birlikte şişkinlik sebebiyet oluşturur. Bununla birlikte bu hastalığın tüketimi iki kararı vardır. Bir hastalık eğer lokalizeyse yani lokal bir bölümdeyse büyük kan dolaşımıyla vücudun diğer organlarına sirayet etmediyse ve besi durumu iyiyse bu hayvan iç organları imha edilir. Eti de kavurma olarak şartlı tüketime tabi tutulur. Ama hayvanın hastalığı tüberküloz genele yayılmışsa generalize olmuşsa tüberküllere lezyonlara her yerde rastlıyorsak bununla birlikte lenf yumrularında az önce bahsettiğim belirtiler var ise hayvan iç organları da dahil tüm gövde imha edilir. Tüketime de uygun değildir. Zaten böyle bir durumda da bakanlığımız, üreticilerimize bunun tazminatını ödemektedir” ifadelerini kullandı.