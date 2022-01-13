Küresel ısınma en çok Kuzey Kutbu'nu vurdu: 5 milyon kişi tehlikede
İklim değişikliği ve artan sıcaklıkların Kuzey Kutbu'nda evlere, yollara ve altyapılara zarar verdiği belirlendi. Bilim insanları, 5 milyon kişinin bu durumdan etkileneceğini belirtti.
İklim değişikliğinin etkileri üzerine yapılan yeni bir araştırmanın bulguları yayımlandı.
Araştırmada Kuzey Kutbu’ndaki evlerin yok olmak üzere olduğu belirtilirken, ısınan havanın donmuş zeminin erimesine neden olduğu, bunun da evlere, yollara ve boru hatlarına zarar verdiği belirtildi.
Nature Reviews Earth & Environment dergisinde yayımlanan çalışmada, Rusya, Kuzey Amerika ve İskandinavya dahil olmak üzere Arktik’in donmuş topraklarının (permafrost) üzerinde beş milyon insanın durumdan etkilendiği vurgulandı.
Raporda, iklim değişikliğinin Kuzey Kutbu'nun gezegenin geri kalanından iki ila dört kat daha hızlı ısınmasına neden olduğunun altı çizildi.
Kuzey Kutbu'nda çalışan bilim insanları, 2050 yılına kadar altyapının yüzde 70'inin ve kritik altyapının yüzde 30 ila 50'sinin yüksek hasar riski altında olduğunu ve bunun maliyetinin on milyarlarca dolar olacağını söyledi.
Çalışmada, iklim değişikliğinin doğal dünyanın yanı sıra günlük yaşamı nasıl tehdit etmesinin beklendiğini bir kez daha vurgularken, bir Alaska sakini olan Kaare Sikuaq Erickson verdiği demeçte, "Kuzey Kutbu topluluklarının hepsi farklı ama permafrost üzerinde yaşayan herkes gerçekten mücadele ediyor" dedi.
KUZEY YARIM KÜREDEKİ KARALARIN DÖRTTE 1'İ
İki yıldan uzun süredir sürekli olarak donmuş olan arazi olarak tanımlanan Permafrost veya tundranın Kanada topraklarının yarısı ve Alaska'nın yüzde 80'i dahil olmak üzere kuzey yarımkürenin kara yüzeyinin yaklaşık dörtte birini kapladığının altı çizildi.
Araştırmanın bulgularında ısınan sıcaklıkların, obruk oluşumu, toprak kaymaları ve sel gibi genellikle öngörülemeyen etkilerle parçalarının çözülmesine neden olduğu aktarıldı.