Küresel ısınma en çok Kuzey Kutbu'nu vurdu: 5 milyon kişi tehlikede

Kuzey Kutbu'nda çalışan bilim insanları, 2050 yılına kadar altyapının yüzde 70'inin ve kritik altyapının yüzde 30 ila 50'sinin yüksek hasar riski altında olduğunu ve bunun maliyetinin on milyarlarca dolar olacağını söyledi.

Çalışmada, iklim değişikliğinin doğal dünyanın yanı sıra günlük yaşamı nasıl tehdit etmesinin beklendiğini bir kez daha vurgularken, bir Alaska sakini olan Kaare Sikuaq Erickson verdiği demeçte, "Kuzey Kutbu topluluklarının hepsi farklı ama permafrost üzerinde yaşayan herkes gerçekten mücadele ediyor" dedi.