Kurtlar Vadisi’nde Polat Alemdar rolü bakın ilk kime teklif edilmiş
Türk dizi tarihinin efsane yapımlarından Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar rolünün başka bir ünlü oyuncuya teklif edildiği iddia edildi.
Türk televizyonunun en önemli ve iz bırakan dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi Polat Alemdar karakteriyle hafızalarda yer etti.
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Ancak yıllar sonra ortaya çıkan bir gerçek, dizinin yapım sürecinin başlangıcında büyük bir sürprizi gün yüzüne çıkardı.
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İddialara göre, Polat Alemdar rolü dizinin cast aşamasında Cenk Torun'a teklif edildi. Ancak ünlü oyuncu o dönem askere gideceği için bu teklifi reddetti.
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TEKLİFİ REDDETTİ
Cenk Torun, "Kurtlar Vadisi" dizisinin cast aşamasında teklif aldığını ve bu teklifi kabul etmediğini açıkladı.
Ünlü oyuncu Kurtlar Vadisi teklifini reddetmesini hayatının en büyük hatası ve pişmanlığı olarak nitelendirdi.
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