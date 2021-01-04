Kuruyan Ömerli Barajı'nda yavru balık kurtarma operasyonu

Yurt genelinde yağışların azalması ile kurak geçen sonbaharın ardından tehlike çanları çalmaya devam ediyor. İstanbul'da da kuruyan Ömerli Barajı'nın son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Baraj sularının çekilmesiyle su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintilerinde “sazan, kefal, yayın, levrek, ” türlerinde on binlerce yavru balık mahsur kaldı. Su birikintilerinde oksijen yetmezliğiyle balıkların bir kısmı da telef oldu. İhbar üzerine Pendik Belediyesi ekipleri ve Ömerli Barajı Gönüllüler ekibi harekete geçti. Ekipler su birikintilerinde mahsur kalan yavru balıkları kepçeler ile yakaladıktan sonra kovalar aracılığıyla derin sulara bırakmak için zamanla yarıştı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu on binlerce yavru balık özgürlüğüne kavuştu. Öte yandan yavru balıkları kurtarma operasyonu drone ile havadan görüntülendi.



