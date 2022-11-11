Kuş cenneti cehenneme döndü! Tuz Gölü'nde vahim manzara

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BELİRGİN ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, AA muhabirine, tüm dünyada küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin belirgin şekilde görüldüğünü söyledi. Alaeddinoğlu, Van Gölü havzasında su kaynaklarının kurumaya başladığına da dikkat çekerken "Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge dünya geneline göre yüzde 20-30 oranla daha fazla ısınıyor. Buna bağlı birçok şey değişiyor. Yağışlar azalıyor, buharlaşmanın şiddeti artıyor" ifadelerini kullandı.