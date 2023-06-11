Kutu açılış videosuyla tanınmıştı: ''Tablet Reis'' tarzını değiştirdi

TARZ DİKKAT ÇEKTİ! "YANLIŞ ANLAŞILDIM" DEYİP...

Paylaştığı fotoğraflarda saç şekli, takıları ve giyimiyle dikkatleri üzerine çeken Güzel, yanlış anlaşıldığını belirterek daha sonra fotoğraflara ilişkin açıklama yaptığı bir video paylaştı.