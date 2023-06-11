Kutu açılış videosuyla tanınmıştı: ''Tablet Reis'' tarzını değiştirdi
İnternetten satın aldığı tablet için çektiği kutu açılış videosuyla sosyal medyada bir dönem viral haline gelip 'Tablet Reis' adıyla ünlenen Onurcan Güzel yeni tarzıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Tablet kutu açılımı videosunda kutudan salatalık çıkmasıyla 'Hıyarın tadına bakalım' dediği videoyla bir dönem sosyal medyanın gündemine damgasını vuran 'Tablet Reis' imaj değişikliğine gitti. Onurcan Güzel, yeni 'gotik' tarzıyla fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.
1 / 6
TARZ DİKKAT ÇEKTİ! "YANLIŞ ANLAŞILDIM" DEYİP...
Paylaştığı fotoğraflarda saç şekli, takıları ve giyimiyle dikkatleri üzerine çeken Güzel, yanlış anlaşıldığını belirterek daha sonra fotoğraflara ilişkin açıklama yaptığı bir video paylaştı.
2 / 6
3 / 6
4 / 6