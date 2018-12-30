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  3. 30 Aralık 2018 17:31

Kuyruğun ucu bucağı yok ! Herkes oraya akın etti

Yılbaşı ve hafta sonu tatilini birleştiren vatandaşlar Uludağ'a akın etti.

Kuyruğun ucu bucağı yok ! Herkes oraya akın etti

Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden olan Uludağ, eksi 8 derece soğuğa rağmen tatilcilerin akınına uğradı.

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Kuyruğun ucu bucağı yok ! Herkes oraya akın etti

Yılbaşı ve hafta sonu tatilini Uludağ'da kayak yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar teleferiğe akın etti.

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Kuyruğun ucu bucağı yok ! Herkes oraya akın etti

Son iki gündür yaşanan şiddetli fırtına ve tipi yüzünden dağ yolunun kapanmasından endişe eden tatilciler, araçlarını şehir merkezindeki otoparklara bırakıp, dağa teleferikle çıkmayı tercih edince gidiş ve gelişlerde yoğunluk yaşandı.

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Kuyruğun ucu bucağı yok ! Herkes oraya akın etti

Kilometrelerce kuyruğun oluştuğu teleferik istasyonlarında tatilcilerin ana yola taştığı görüldü.

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