Kuyruğun ucu bucağı yok ! Herkes oraya akın etti
Yılbaşı ve hafta sonu tatilini birleştiren vatandaşlar Uludağ'a akın etti.
Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden olan Uludağ, eksi 8 derece soğuğa rağmen tatilcilerin akınına uğradı.
Yılbaşı ve hafta sonu tatilini Uludağ'da kayak yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar teleferiğe akın etti.
Son iki gündür yaşanan şiddetli fırtına ve tipi yüzünden dağ yolunun kapanmasından endişe eden tatilciler, araçlarını şehir merkezindeki otoparklara bırakıp, dağa teleferikle çıkmayı tercih edince gidiş ve gelişlerde yoğunluk yaşandı.