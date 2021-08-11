Kuzey Kore'den Güney Kore'ye uyarı
Kuzey Kore, 16-26 Ağustos'ta ABD ile bilgisayar simülasyonlu tatbikat düzenlemeyi planlayan Güney Kore'yi uyardı.
Kuzey Kore devlet medyası tarafından yayımlanan açıklamada, üst düzey yetkili Kim Yong Chol, uyarılara rağmen Güney Kore'nin ABD ile askeri tatbikatlarını devam ettirmesini kınadı ve Güney'i uyardı.
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Kim, Güney Kore'nin yaptığı seçimler sonucu "daha ciddi güvenlik tehdidi" ile karşı karşıya kalacağı değerlendirmesinde bulundu.
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Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamada ortak tatbikatların "tamamen savunma amaçlı" olduğunu vurguladı.
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Price, ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı düşmanca niyet taşımadığını belirterek, Güney ve Kuzey Kore arasındaki diyaloğun desteklendiğini ve bu amaçla Güney Kore ile ortak çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.
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