Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde dehşete düşüren kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir otomobil gişenin bariyerlerine çarptı. Aracın alev aldığı kazada, sürücü hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde dehşete düşüren kaza - Resim: 1

Kaza saat 13.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. H.D. idaresindeki otomobil, Fatih gişelerine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton bariyere çarptı. 

Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde dehşete düşüren kaza - Resim: 2

Kazanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. 

Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde dehşete düşüren kaza - Resim: 3

Sağlık ekiplerinin çalışmalarında otomobil sürücüsü H.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde dehşete düşüren kaza - Resim: 4

Kazada hayatını kaybeden H.D.'nin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

