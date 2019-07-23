Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi, yol kapandı !

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevki’in de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kuzey Marmara Otoyolu’ndan Ankara istikametine seyretmekte olan hurda yüklü tırın sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine yol üzerinde ani manevralar yaparak ilerleyen tır, refüje çarparak devrildi.