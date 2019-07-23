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  3. 23 Temmuz 2019 08:39

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi, yol kapandı !

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy Kavşağı mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde bir TIR henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Ankara istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'ı kaldırma çalışması başlatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi, yol kapandı !

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevki’inden Ankara istikametine ilerleyen hurda yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza nedeniyle tırın dorsesinde yüklü hurdalar yola savrulurken, Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi, yol kapandı !

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevki’in de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kuzey Marmara Otoyolu’ndan Ankara istikametine seyretmekte olan hurda yüklü tırın sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine yol üzerinde ani manevralar yaparak ilerleyen tır, refüje çarparak devrildi.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi, yol kapandı !

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza yapan tırdan kendi imkanlarıyla çıkan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi, yol kapandı !

Yapılan müdahalede herhangi bir yerinden yaralanmadığı belirlenen sürücü kazayla ilgili polis ekiplerine ifadesini verdi.

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